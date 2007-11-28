Создание сайта с оригинальным дизайном

Требуется дизайн для сайта промышленной тематики. Оставляйте ваши предложения. Время ограничено. Во вложении задание. Выбранным участникам вышлю бренд-бук. Предпочтительно без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые господа фрилансеры, у вас есть возможность реализовать свой творческий потенциал в данном проекте.
У нас оригинальная идея под которую необходимо создать имиджевый сайт. Нужно создать стилистику и дизайн.
Сайт должен содержать раздел с периодически обновляемыми статьями.
Интересуют обязательные и исполнительные люди из России, желательно из Санкт-Петербурга, которые сумеют выполнить возложенную на них работу в заданные сроки.
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