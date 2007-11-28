Создание сайта с оригинальным дизайном

$1500
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок579 просмотров
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Уважаемые господа фрилансеры, у вас есть возможность реализовать свой творческий потенциал в данном проекте.

У нас оригинальная идея под которую необходимо создать имиджевый сайт. Нужно создать стилистику и дизайн.

Сайт должен содержать раздел с периодически обновляемыми статьями.

Интересуют обязательные и исполнительные люди из России, желательно из Санкт-Петербурга, которые сумеют выполнить возложенную на них работу в заданные сроки.

16 лет назад
spiny
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад