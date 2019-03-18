Создание шаблонов для е-мейл рассылки

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок256 просмотров
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Добрый день.

Нужен специалист (веб-разработчик), который сможет грамотно и качественно сверстать несколько шаблонов для е-мейл рассылки.

Очень важно что бы письма корректно отображались на основных почтовых сервисах, особенно GMAIL и имели адаптивный дизайн.

Более детально в личной переписке.

Разработчики желательно Украина.

5 лет назад
alba-soboni
Елена 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад