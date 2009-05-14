Создание "шапки" форума

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок805 просмотров
#1$

Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая.

"Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение)

Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin.

Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется).

Тематика должна быть отражена графически. В тематике участвуют:

выключатели, розетки, рубильники, лампочки, светильники, провода, автоматика, силовые установки, столбы(ЛЭП) и пр...

-------------------

В шапке желательно обыграть название сайта. "FazaNol.ru"

собственно форум: forum.fazanol.ru

-------------------

Место справа будет занято контекстом(рекламой), основная нагрузка на левый край до центра.

Реклама не должна быть "бельмом" (т.е. шапка должна иметь завершенный вид, включающий рекламу, а не быть обрезанной с центра до левого края).

-------------------

16 лет назад
ZemonK
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание "шапки" форума

    $30

    Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн

    $1000

    Нужен уникальный дизайн + верстка под хостинг проект , для движка WHM-CS.ru все страницы и движка IPB (Форума), также не большое программирование. Примеры сайтов которые мне нравятся http://www.teli.ru/ ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн сайта + логотип. Нужно нарисовать типа такого дизайна http://www.changemoney.me/ Вместо чемодана монету сделать. Так же логотип нужен будет. Домен exchanger39.ru Логотип нужно хорошо сделать, там где идут валюты типа ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для развивающегося проекта на джумле.

    $500

    Необходимо создать сайт 16-20 страниц. Самое сложное, что может быть на сайте, это несколько несложных казино игр и аукцион. Дизайн и интерфейс сайта сделать как www.w1.ru Необходимо будет создать десяток иконок для ...

    Joomla
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта (возможен аналог)

    Необходим дизайн и верстка. По аналогии с: http://www.template-help.com/screenshots/19600/19693-b.jpg (полный размер http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=19693&amp;pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V&amp;hide_flash=0), только без Flash. 2 формы: главная (аналог представленной, только с двумя кнопками, текст и рисунок - скажу) и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад