Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. ...
Создание "шапки" форума
Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая.
"Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение)
Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin.
Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется).
Тематика должна быть отражена графически. В тематике участвуют:
выключатели, розетки, рубильники, лампочки, светильники, провода, автоматика, силовые установки, столбы(ЛЭП) и пр...
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В шапке желательно обыграть название сайта. "FazaNol.ru"
собственно форум: forum.fazanol.ru
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Место справа будет занято контекстом(рекламой), основная нагрузка на левый край до центра.
Реклама не должна быть "бельмом" (т.е. шапка должна иметь завершенный вид, включающий рекламу, а не быть обрезанной с центра до левого края).
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