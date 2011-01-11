Создание шапки к сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок356 просмотров

1. нужно создать не сложный логотип сайтов однотипные очень простые на данные момент для 7 сайтов

2. создать шапки к сайтам с логотипом п.1 и с дизайном по ассартименту сайтов на данный момент 6 сайтов

14 лет назад
nols
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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