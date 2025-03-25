Создание шапок для сайтов и соц. сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт4 заявки19 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создавать шапки для сайтов и социальных сетей. Работы будут периодическими, стоимость проектов будет обсуждаться. Необходимо прикладывать портфолио или отправлять работы в Telegram.

Telegram
16 часов назад
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