Создание структуры и дизайна для главной страницы сайта

$80
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка128 просмотров
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Создание структуры и дизайна для главной страницы сайта seo-компании

бутстрап, 12 колонок

7 лет назад
kvarkstudio
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
KhilkoStas
Стас 
28 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
6 дней
Получился очень крутой дизайн главной страницы. Станислав учел все пожелания и, несмотря на жесткие ограничения и требования, которые были обозначены изначально, создал шикарную главную страницу для моего сайта. Работы по сайту продолжаются, буду сотрудничать со Станиславом и в будущем.
Было здорово поработать над главной страницей для студии Сергея, четко обозначил задачу, правки были сделаны по существу, в общем целом продолжаем работу над сайтом)
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