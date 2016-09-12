Создание структуры и дизайна для главной страницы сайта

Получился очень крутой дизайн главной страницы. Станислав учел все пожелания и, несмотря на жесткие ограничения и требования, которые были обозначены изначально, создал шикарную главную страницу для моего сайта. Работы по сайту продолжаются, буду сотрудничать со Станиславом и в будущем.