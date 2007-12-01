Создание темы для Wordpress MU

Требуется создать простую, ненавязчивую, но со вкусом тему Wordpress в стиле оформления Форума Программистов Vingrad: http://forum.vingrad.ru (т.е. приятно зеленый цвет)

Тема должна обязательно поддерживать виджеты и работать под последнее версией Wordpress MU.

Примечание: MU - это многопользовательская версия Wordpress и создание для нее тем мало чем отличается от создания тем для обычного Вордпресса(если вообще отличается).

Делайте ваши предложения. Желательно посмотреть также на примеры работ.