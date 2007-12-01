Создание темы для Wordpress MU

$100
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать простую, ненавязчивую, но со вкусом тему Wordpress в стиле оформления Форума Программистов Vingrad: http://forum.vingrad.ru (т.е. приятно зеленый цвет)

Тема должна обязательно поддерживать виджеты и работать под последнее версией Wordpress MU.

Примечание: MU - это многопользовательская версия Wordpress и создание для нее тем мало чем отличается от создания тем для обычного Вордпресса(если вообще отличается).

Делайте ваши предложения. Желательно посмотреть также на примеры работ.

WordPress
16 лет назад
vingrad
39 летГермания
18 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для строящегося поселка

    Требуется нарисовать дизайн для сайта строящегося поселка. Т.к. поселок находится в историческом месте, центр культурной тусовки XIX века, дизайн должен отражать: - культурное наследие - исторические места, - творчество, интеллигенция - в тоже время, не вычурно, а понятно - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Правки в сайт

    $70

    Есть фирменный стиль и сайт. Нужно переделать сайт согласно фирм. стилю. Оставляйте работы - основной критерий для выбора исполнителя. Спасибо. Бюджет - до 70 у.е.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Красивый дизайн портала+качественная верстка

    $1000

    Уважаемые фрилансеры, создав 4 проекта, так и не удалось найти понравившегося мне исполнителя, кому хотелось бы доверить дизайн, портфолио не дает полного представления о возможностях человека, поэтому я решил попробовать через конкурс. За участие много ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тюнинг готового шаблона от TM

    $100

    Требуеться сделать тюнинг шаблона под сайт недвижимости с задаными. Список страниц кторые нужно заточить Главная Выборка объектов Дома Земля Котеджи Отели Квартиры Земля у моря Все объекты Города Лалал Лалал Лалал Лалал Лалал Лалал Инвесторам Контакты О нас Соотвесвенно внедрение в существующую версию шаблона выпадающего меню Flash версия и ява. Сделать нужно как flash варинт так и ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конкурс "Художник и кисти"

    Конкурс на лучший рисунок для сайта! Открытие конкурсы со 2 декабря по 26 декабря итоги 30 декабря! Конкурс для тех кому нравится рисовать и создавать сайты вхудожественном стиле! Так сказать Арт-сайты - это сайты ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Правки на Битриксе

    $300

    Нужно довести несколько сайтов на CMS Битрикс. Правок много, но они мелкие, в основном. Нужно сделать все быстро и качественно. Спасибо. Вознаграждение: денежное, отзыв, последующая работа. Общий бюджет - 300 у.е.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад