Создание виртуальной интерактивной открытки.

Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого другого клиента, как нет

одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную открытку на сайте компании. Суть виртуальной открыткиМы хотим, чтобы на сайте или на отдельной странице былавиртуальная открытка, открытку отрисована (исходник предоставим).

необходимо сверстать страницу

наводя на снежинку, она должна начать крутиться вокруг своей оси (то есть если водить по экрану, "задевая" снежинки, то она должна "оживать")

нажав на снежинку, должна быть анимация, как будто снежинка открывается и внутри

нее послание - фраза\поздравление буквально в 3 слова мы предоставим 50 уникальных фраз\поздравлений