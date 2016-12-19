Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17). Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра. Кто мы такие и почему с нами хорошо ...
Создание виртуальной интерактивной открытки.
Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого другого клиента, как нет
одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную открытку на сайте компании. Суть виртуальной открыткиМы хотим, чтобы на сайте или на отдельной странице былавиртуальная открытка, открытку отрисована (исходник предоставим).
- необходимо сверстать страницу
- наводя на снежинку, она должна начать крутиться вокруг своей оси (то есть если
водить по экрану, "задевая" снежинки, то она должна
"оживать")
- нажав на снежинку, должна быть анимация, как будто снежинка открывается и внутри
- мы предоставим 50 уникальных фраз\поздравлений
нее послание - фраза\поздравление буквально в 3 слова
- необходимо, чтобы поздравления появлялись в рандомном порядке
- нужна инструкция, когда открывается страница (типа правил игры)
- снежинки должны падать не по прямой, а чтобы было трудно попасть
- при открытии снежинок должна быть ссылка: поделиться в соцсетях (fb,vk,tw)
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