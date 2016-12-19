Создание виртуальной интерактивной открытки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки140 просмотров

 Концепция.В этом году мы будем дарить клиентам снежинки. Концепция -Вы уникальны, особенны, для нас нет такого  другого клиента, как нет

одинаковых снежинок. Что мы дарим клиентам.По базе адресов будем делать рассылку, которая будет вестина виртуальную открытку на сайте компании. Суть виртуальной открыткиМы хотим, чтобы на сайте или на отдельной странице былавиртуальная открытка, открытку отрисована (исходник предоставим). 

  • необходимо сверстать страницу
  • наводя на снежинку, она должна начать крутиться вокруг своей оси (то есть если

    водить по экрану, "задевая" снежинки, то она должна

    "оживать")

  • нажав на снежинку, должна быть анимация, как будто снежинка открывается и внутри

    • нее послание - фраза\поздравление буквально в 3 слова

  • мы предоставим 50 уникальных фраз\поздравлений

  • необходимо, чтобы поздравления появлялись в рандомном порядке
  • нужна инструкция, когда открывается страница (типа правил игры)
  • снежинки должны падать не по прямой, а чтобы было трудно попасть
  • при открытии снежинок должна быть ссылка: поделиться в соцсетях (fb,vk,tw)
8 лет назад
guest_14821529785202
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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