Создать 2 шаблона Jommla, доработать 1

Нужно создать 2 шаблона Jommla - под интернет-магазины на Virtuemart. Дизайн не особо навороченный, простой, но стильный...

По срокам - до конца недели нужно получить уже утвержденные версии шаблонов. За сегодняшний день хотелось бы выбрать исполнителя.

И еще есть одна маленькая задачка по доработке имеющегося шаблона - подробнее при обсуждении работы раскажу, что нужно.

От вас интересует - стоимость за 2 шаблона (по доработке иметь имеющегося поговорим отдельно), готовность уложиться в требуемые сроки, ссылка на портфолио с примерами шаблонов Джумлы.