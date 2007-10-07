Создать 2 шаблона Jommla, доработать 1

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Нужно создать 2 шаблона Jommla - под интернет-магазины на Virtuemart. Дизайн не особо навороченный, простой, но стильный...

По срокам - до конца недели нужно получить уже утвержденные версии шаблонов. За сегодняшний день хотелось бы выбрать исполнителя.

И еще есть одна маленькая задачка по доработке имеющегося шаблона - подробнее при обсуждении работы раскажу, что нужно.

От вас интересует - стоимость за 2 шаблона (по доработке иметь имеющегося поговорим отдельно), готовность уложиться в требуемые сроки, ссылка на портфолио с примерами шаблонов Джумлы.

16 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
exelstudio
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
5 дней