Создать 3 дизайн картинки для слайдера на главную (750р)

Нужно доработать мобильный лендинг, сделать ему продающий вид. Сливаю трафик с акаунта инстаграм на лендинг, нужно сделать так, как это будет лучше в моей ситуации с точки зрения конверсии. Яндекс Метрика подключена, можно все проанализировать. ...