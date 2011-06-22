Создать аниме дизайн для сайта.

$100
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки247 просмотров
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Требуется исполнительный которому нравится жанр аниме и он понимает что это такое вообще. Будет предоставлена большая степень своего творческого проявления нужно сделать такое дизайн который просто впадает в душу и остаётся там на долго.

Люди которые сидят на http://www.deviantart.com/ и погружаются в атмосферу художников в стиле аниме.

мой сайт который действует Rexanime.ru.

Нужно сделать новый дизайн для сайта Animeq.ru.

сайт который нравится http://animeland.su/

пункты меню и тп всё выдам.

сайт на DLe. не забываем про его структуру.

как стандарт:

Размер макета оптимизирован под минимальное разрешение 1024*768 и под максимальное 1920*1080

12 лет назад
RexTiam
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
chibi-seraphim
Анастасия 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
7 дней
Дмитрий не оплатил мою работу. Просто кинул! Когда макет был почти завершен, оставались только мелкие правки, Дмитрий удалился из моих контактов в Skype. На повторные попытки связаться с ним никак не реагировал. С трудом нашла его Вконтакте, так как на веблансе его не было и не предвидилось. Вконтакте Дмитрий написал, что у него резко возникли проблемы с деньгами, попросил подождать месяц. В качетсве гарантий предложил свое честное слово и оставил положительный отзыв за мою работу. Судите сами, чего стоит слово человека, первое действие которого было удаление контактов и игнор исполнителя, которого он нанял. Может ли спокойно человек отмечать свое день рождение в компании, у которого в этот же день резко не стало денег? Я честно и качественно сделала свою работу, потратила кучу времени. Денег не получила ни копейки. При работе с этим человеком, задумайтесь оплатит ли он вам работу или просто пойдет прогуливать вашу зарплату оставив взамен мифическое обещание.
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