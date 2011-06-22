Создать аниме дизайн для сайта.

Требуется исполнительный которому нравится жанр аниме и он понимает что это такое вообще. Будет предоставлена большая степень своего творческого проявления нужно сделать такое дизайн который просто впадает в душу и остаётся там на долго.

Люди которые сидят на http://www.deviantart.com/ и погружаются в атмосферу художников в стиле аниме.

мой сайт который действует Rexanime.ru.

Нужно сделать новый дизайн для сайта Animeq.ru.

сайт который нравится http://animeland.su/

пункты меню и тп всё выдам.

сайт на DLe. не забываем про его структуру.

как стандарт:

Размер макета оптимизирован под минимальное разрешение 1024*768 и под максимальное 1920*1080