Создать дизайн для интернет-магазина на cs-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок196 просмотров

Сделать дизайн интернет-магазина. Интернет-магазин большого ассортимента разных товаров низкой ценовой категории и товаров единой цены. 

Особенности: -Адаптивный для пк, планшетов и телефонов;

-Только два цвета белый и красный; -Быстрый для загрузки, легкий, без лишних графических элементов

-Стильный и запоминающийся;

-Недорогой.

8 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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