Создать дизайн интернет-магазина электроники

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Завершен30 заявок272 просмотра

Дизайн интернет-магазина электроники.

Необходимо создать дизайн 7 страниц, прорисовав элементы, указанные на макетах.

- Главная

- Страница регистрации

- Страница пользователя

- Два вида страницы каталога

- Страница продукта

- Страница корзины

- Страница оформления заказа

Макеты интерфейса прилагаются в архиве.

На выходе необходимо получить 7 PSD файлов с качетвенным дизайном

13 лет назад
riversy
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$60
5 дней
Очень благодарен этому дизайнеру. Все сделано быстро и качесвенно. Были учтены все пожелания заказчика и результат работы получился отменным. Спасибо, Алексей. С Уважением, Игорь Гольцов
Хороший заказчик! Честный, приятно иметь дело. Всё объясняет понятно, четко и доступно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад