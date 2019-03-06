Создать дизайн лендинга в одну страницу UpgradeMan

$75
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

UpgradeMan

ТЗ по лендингу: 

  • на 1 экран
  • Как для ПК, так и для мобильных устройств
  • общий стиль - брутально, стильно, футуристическое, (например, роботы из старкрафта)
  • нужен логотип уникальный и стильный = стальные буквы U M и UpgradeMan в 3D
  • не шаблонно - запрещено использовать типовые шаблоны лендингов.
  • лендинг передает атмосферу - модернизации, апгрейда, рост, совершенствование
UpgradeMan

Текст такой

Бесплатный онлайн тренинг-курс:  

“Кратное повышение качества жизни и производительности труда за 7 дней”

Ты должен пройти этот курс чтобы научится:

  • Ставить амбициозные цели и реально достигать их
  • Быстро развивать у себя правильные привычки
  • Организовать финансовый учет чтобы денег всегда и на все хватало
  • Планировать свои дела так чтобы все успевать
  • Вести свой неповторимый стиль жизни
  • Постоянно быть на позитиве и радоваться жизни!
Выйдите на максимальный уровень вашей жизни и получайте от этого удовольствие!!!

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Начни свой апгрейд прямо сейчас и бесплатно

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от создателя популярнейшего планировщика ЛидерТаск

Дизайн лендинга
5 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 лет назад
$60
2 дня
WMZ
Спасибо за проделанную работу. Рекомендую.
Приятный в работе заказчик. Все прошло отлично. Рекомендую всем.
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