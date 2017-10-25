Добрый день. Нужно сделать дизайн простого сайта по прототипу, всего 3 страницы, прототип сопровождается с тех заданием. Требуется оценка. Также можете оценить объем работ по выполнению этой работы под ключ, то есть ...
Создать дизайн-макет для сайта (строительная фирма)
Необходимо создать дизайн для сайта строительной фирмы.
Необходимо создать несколько страниц:
1. Главная страница - шапка, баннеры для акций, макет строения (уже нарисован, нужно подобрать фон и вставить), информация о компании, наши клиенты (слайдер), наши партнеры (слайдер) подвал;
2. Страница с описанием категории товаров (например Световентиляционные шторы) - шапка, список товаров и их характеристики, подвал;
3. Описание услуги - шапка, технические характеристики (опционально), описание, фотографии, видео, подвал;
4. Подробное описание компании - шапка, описание, подвал;
5. Контактная информация - шапка, контакты, карта, подвал.
В случае с пунктом 2 - для одной категории товаров будет одна страница, т. е. для отдельных товаров делать отдельные страницы не нужно. В пункте 3 - для каждой услуги отдельная страница.
Так как страницы однотипные достаточно нарисовать по одной в пунктах 2 и 3.
Есть логотип, и макет для главной страницы.
Выбранный исполнитель
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