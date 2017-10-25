Создать дизайн-макет для сайта (строительная фирма)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок484 просмотра

Необходимо создать дизайн для сайта строительной фирмы.

Необходимо создать несколько страниц:

1. Главная страница - шапка, баннеры для акций, макет строения (уже нарисован, нужно подобрать фон и вставить), информация о компании, наши клиенты (слайдер), наши партнеры (слайдер) подвал; 

2. Страница с описанием категории товаров (например Световентиляционные шторы) - шапка, список товаров и их характеристики, подвал; 

3. Описание услуги - шапка, технические характеристики (опционально), описание, фотографии, видео, подвал; 

4. Подробное описание компании - шапка, описание, подвал; 

5. Контактная информация - шапка, контакты, карта, подвал.

В случае с пунктом 2 - для одной категории товаров будет одна страница, т. е. для отдельных товаров делать отдельные страницы не нужно. В пункте 3 - для каждой услуги отдельная страница. 

Так как страницы однотипные достаточно нарисовать по одной в пунктах 2 и 3. 

Есть логотип, и макет для главной страницы.

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

design2016
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$70
5 дней
Спасибо Марии за прекрасный дизайн сайта! Всё здорово, красиво, быстро и качественно. Крайне рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Конкретная постановка задачи, всегда на связи. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

design2016
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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