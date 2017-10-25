Создать дизайн-макет для сайта (строительная фирма)

Необходимо создать дизайн для сайта строительной фирмы.

Необходимо создать несколько страниц:

1. Главная страница - шапка, баннеры для акций, макет строения (уже нарисован, нужно подобрать фон и вставить), информация о компании, наши клиенты (слайдер), наши партнеры (слайдер) подвал;

2. Страница с описанием категории товаров (например Световентиляционные шторы) - шапка, список товаров и их характеристики, подвал;

3. Описание услуги - шапка, технические характеристики (опционально), описание, фотографии, видео, подвал;

4. Подробное описание компании - шапка, описание, подвал;

5. Контактная информация - шапка, контакты, карта, подвал.

В случае с пунктом 2 - для одной категории товаров будет одна страница, т. е. для отдельных товаров делать отдельные страницы не нужно. В пункте 3 - для каждой услуги отдельная страница.

Так как страницы однотипные достаточно нарисовать по одной в пунктах 2 и 3.

Есть логотип, и макет для главной страницы.