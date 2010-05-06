Создать дизайн сайта + настроить его на Joomla

Добрый день !

Нужно разработать дизайн сайта а также этот дизайн «натянуть» на cms Joomla.

Уже есть определенные пожелания клиента но конечно же я всегда рад предложениям которые могут улучшить вид :о)

Деятельность компании : финансовый проект.

Цвета : тёмно синий, чёрный

Заглавная страница :

Горизонтальное верхнее меню (показывает категории), в некоторых категориях есть подкатегории которые появятся списком если пройдём мышкой над категорией (on mouse over).

(Пример меню можно взглянуть здесь : http://www.orsyp.com/fr.html)

Далее на самой странице нужно создать или подобрать изображение : банк в строительстве

Изображение будет слева а справа будет текст

Также должен быть низ страницы с парой ссылок.

Внутреняя страница :

То же самое меню

Как фон страницы должно быть изображение карты мира со знаком Euro над ней

Текст

На данный момент это все пожелания.

От вас прошу : цену + примеры работ на joomla + сроки

Хорошего дня !