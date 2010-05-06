Требуется дизайн главной страницы для интернет-магазина женской одежды. Структура: 1)Шапка с логотипом 2)Основная часть сайта в три колонки 3)Футер Интернет магазин работает на движке Webasyst Shop-script. ...
Создать дизайн сайта + настроить его на Joomla
Добрый день !
Нужно разработать дизайн сайта а также этот дизайн «натянуть» на cms Joomla.
Уже есть определенные пожелания клиента но конечно же я всегда рад предложениям которые могут улучшить вид :о)
Деятельность компании : финансовый проект.
Цвета : тёмно синий, чёрный
Заглавная страница :
Горизонтальное верхнее меню (показывает категории), в некоторых категориях есть подкатегории которые появятся списком если пройдём мышкой над категорией (on mouse over).
(Пример меню можно взглянуть здесь : http://www.orsyp.com/fr.html)
Далее на самой странице нужно создать или подобрать изображение : банк в строительстве
Изображение будет слева а справа будет текст
Также должен быть низ страницы с парой ссылок.
Внутреняя страница :
То же самое меню
Как фон страницы должно быть изображение карты мира со знаком Euro над ней
Текст
На данный момент это все пожелания.
От вас прошу : цену + примеры работ на joomla + сроки
Хорошего дня !
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