Создать дизайн сайта + настроить его на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок292 просмотра

Добрый день !

Нужно разработать дизайн сайта а также этот дизайн «натянуть» на cms Joomla.

Уже есть определенные пожелания клиента но конечно же я всегда рад предложениям которые могут улучшить вид :о)

Деятельность компании : финансовый проект.

Цвета : тёмно синий, чёрный

Заглавная страница :

Горизонтальное верхнее меню (показывает категории), в некоторых категориях есть подкатегории которые появятся списком если пройдём мышкой над категорией (on mouse over).

(Пример меню можно взглянуть здесь : http://www.orsyp.com/fr.html)

Далее на самой странице нужно создать или подобрать изображение : банк в строительстве

Изображение будет слева а справа будет текст

Также должен быть низ страницы с парой ссылок.

Внутреняя страница :

То же самое меню

Как фон страницы должно быть изображение карты мира со знаком Euro над ней

Текст

На данный момент это все пожелания.

От вас прошу : цену + примеры работ на joomla + сроки

Хорошего дня !

Joomla
15 лет назад
George_27
Жорж 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$500
20 дней
Валентин отлично справился с поставленной задачей. Он мастер своего дела как в дизайне также и в общении с заказчиком. Я более чем доволен нашим сотрудничеством и буду обращатся в дальнейших проектах.
Прекрасный человек, прекрасное сотрудничество Очень терпелив, внимателен к деталям Р.S. Сорри за небольшие бока, если что вылезет пишите исправим!

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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