Создать дизайн сайта по тз

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Здравствуйте, Андрей.

Мне нужно разработать минималистичный дизайн сайта интернет-издательства, скажите, вы могли бы мне помочь с этим?

Техническое задание я могу выслать на вашу электронную почту, и там же обсудить остальные детали.

Дизайн сайтов
6 месяцев назад
guest_1731491125255
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад

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