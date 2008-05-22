Создать и сверстать одну (главную) HTML-страничку

Сделать одну HTML-страничку.

Требования к дизайну:

1. Тематика сайта : "Уникальные методики похудения" или "Как сделать красивую фигуру за несколько недель" (Домен сайта: beautybody.su). Сайт как для мужчин, так и для женщин.

2. Весь дизайн сайта должен состоять из графики, чистого поля под описание сайта в ценре (никаких меню, банеров и.т.д.) и одной большой кнопки "вход", которая должна быть на видном месте.

Срок: не более 12 часов.