Создать и сверстать одну (главную) HTML-страничку

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок209 просмотров

Сделать одну HTML-страничку.

Требования к дизайну:

1. Тематика сайта : "Уникальные методики похудения" или "Как сделать красивую фигуру за несколько недель" (Домен сайта: beautybody.su). Сайт как для мужчин, так и для женщин.

2. Весь дизайн сайта должен состоять из графики, чистого поля под описание сайта в ценре (никаких меню, банеров и.т.д.) и одной большой кнопки "вход", которая должна быть на видном месте.

Срок: не более 12 часов.

HTML
17 лет назад
denis1910
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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