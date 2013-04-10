Создать макет сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка116 просмотров

Нужно перерисовать макет psd

центральные окна должны быть прозрачными, а штрихкод на белом фоне.

Срок 10 дней

Исходники отправл на почту

Цену указывайте в проекте

Оплата по факту

12 лет назад
nataliasoe
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$150
5 дней
Доволен работой Ивана. Професионал своего дела. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Работаю с клиентом не первый раз. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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