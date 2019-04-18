Создать одноэкранник с подвалом, соответсвенно мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки138 просмотров

Создать одноэкранник с подвалом и мобильной версией. Вот в таком стиле https://www.behance.net/gallery/81132007/lending-dlja-platformy-po-obucheniju-fitnes-instruktorov

Мобильная версия должна отображать все смыслы и элементы. 

Форма обратной связи должна иметь пункты на выбор

По необходимости вставить гифку анимацию.

Закончить до 12:00 18.04.2019

В приложении к задаче пдфка - структура

Дополнительно скину видео в личку

6 лет назад
latus
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$35
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

St_Dismas
Иван 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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