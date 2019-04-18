нужно обновить дизайн сата
Создать одноэкранник с подвалом, соответсвенно мобильную версию
Создать одноэкранник с подвалом и мобильной версией. Вот в таком стиле https://www.behance.net/gallery/81132007/lending-dlja-platformy-po-obucheniju-fitnes-instruktorov
Мобильная версия должна отображать все смыслы и элементы.
Форма обратной связи должна иметь пункты на выбор
По необходимости вставить гифку анимацию.
Закончить до 12:00 18.04.2019
В приложении к задаче пдфка - структура
Дополнительно скину видео в личку
Выбранный исполнитель
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