Необходимо нарисовать и сверстать. тематика суши. Страницы: главная каталог корзина отзывы о компании страница с заказами
Создать оформление для группы в одноклассниках
Нужно создать уникальное оформление для группы в одноклассниках. Название Клуб путешественников
(Сама тема и аватар)
Само название желательно использовать либо на аваторке либо на шапке темы.
Тематика как вы уже поняли-путешествия и все что с ними связано. Тема должна быть интересной и цеплять глазки) Желательно в лазурных тонах. Ваш креатив и творчество приветствуется.
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