Создать оформление для группы в одноклассниках

# 1 — $ 60

Нужно создать уникальное оформление для группы в одноклассниках. Название Клуб путешественников

(Сама тема и аватар)

Само название желательно использовать либо на аваторке либо на шапке темы.

Тематика как вы уже поняли-путешествия и все что с ними связано. Тема должна быть интересной и цеплять глазки) Желательно в лазурных тонах. Ваш креатив и творчество приветствуется.