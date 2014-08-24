Создать оформление для группы в одноклассниках

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки568 просмотров
#1$60

Нужно создать уникальное оформление для группы в одноклассниках. Название Клуб путешественников

(Сама тема и аватар)

Само название желательно использовать либо на аваторке либо на шапке темы.

Тематика как вы уже поняли-путешествия и все что с ними связано. Тема должна быть интересной и цеплять глазки) Желательно в лазурных тонах. Ваш креатив и творчество приветствуется.

11 лет назад
Kris083
32 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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