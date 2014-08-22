Создать простой дизайн (с версткой) под WP.

В общем, можно взять стандартный шаблон, к нему пририсовать логотип на тему сайта, оформить фон, нарисовать стандартную аватарку для пользователей и подставить нужные картинки в слайдер.

Сайт на тему ТВ Шоу, нужно срочно сделать (буквально за ночь, до 18-00 воскресенья). За срочную работу готов доплатить, но в принципе работы немного (фактически подобрать стандартный шаблон и поменять картинки). Тем более логотип официальный есть, у него можно просто вырезать фон и вставить в шаблон.

Шаблон должен иметь слайдер и подходить под вывод новостей, видео, статьи.

Нужно создать дизайн и натянуть его (не думаю, что сложно, можно просто поменять картинки)

Подробнее в личку.