Срочно!
Создать сайт хостинга
Запускаю новый хостинг, нашел красивый домен - NewNarod.ru, зарегил.
Нужно создать дизайн, а также скрипт отправления заявки в БД.
Админка - обязательна (редактирование страниц и работа с заявками).
Оплата - в течении 1 месяца после старта хостинга, сам понимаете - чем лучше и интереснее сделаете дизайн тем больше я Вам отправлю денег (20% от заработка в первый месяц с рекламодателей).
Купил сервер, в воскресенье сайт будет уже стоять на DNS сервера хостинга
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