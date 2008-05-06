Создать сайт хостинга

Запускаю новый хостинг, нашел красивый домен - NewNarod.ru, зарегил.

Нужно создать дизайн, а также скрипт отправления заявки в БД.

Админка - обязательна (редактирование страниц и работа с заявками).

Оплата - в течении 1 месяца после старта хостинга, сам понимаете - чем лучше и интереснее сделаете дизайн тем больше я Вам отправлю денег (20% от заработка в первый месяц с рекламодателей).

Купил сервер, в воскресенье сайт будет уже стоять на DNS сервера хостинга