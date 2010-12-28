Для новостного сайта нужно разработать авторскийй дизайн и по нему сверстать шаблон wordpress в стиле новостного портала.
Создать шапку для сайта (Приватно для sanek03)
Необходимо создать картинку-шапку для сайта http://sogra.com.ua
Критерии:
1. Ширина: 904px.
2. Выстота: 291px.
3. Обрамить картинку в голубую рамку, так как обрамлен контент на сайте.
4. Нанести на картинку в левую часть логотип.
5. Нанести на картинку в правую часть изображение футеристического небоскреба (на примере http://www.atr1.ru/materialyi/asbotsementnyie-listyi.html).
6. Чтобы было в итоге красиво и подходило под общую цветовую гамму сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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