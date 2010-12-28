Создать шапку для сайта (Приватно для sanek03)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки169 просмотров

Необходимо создать картинку-шапку для сайта http://sogra.com.ua

Критерии:

1. Ширина: 904px.

2. Выстота: 291px.

3. Обрамить картинку в голубую рамку, так как обрамлен контент на сайте.

4. Нанести на картинку в левую часть логотип.

5. Нанести на картинку в правую часть изображение футеристического небоскреба (на примере http://www.atr1.ru/materialyi/asbotsementnyie-listyi.html).

6. Чтобы было в итоге красиво и подходило под общую цветовую гамму сайта.

14 лет назад
ivanishin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Спасибо тебе, Александр, за понимание и очень качественное выполнение проекта. Я доволен. Рекомендую.
Дмитрий, ответственный заказчик, четко знает что ему нужно, приятно с ним работать, спасибо!

Заявки фрилансеров

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад