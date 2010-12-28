Создать шапку для сайта (Приватно для sanek03)

Необходимо создать картинку-шапку для сайта http://sogra.com.ua

Критерии:

1. Ширина: 904px.

2. Выстота: 291px.

3. Обрамить картинку в голубую рамку, так как обрамлен контент на сайте.

4. Нанести на картинку в левую часть логотип.

5. Нанести на картинку в правую часть изображение футеристического небоскреба (на примере http://www.atr1.ru/materialyi/asbotsementnyie-listyi.html).

6. Чтобы было в итоге красиво и подходило под общую цветовую гамму сайта.