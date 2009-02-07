Срочно, Дизайн сайтов.

Нужна шапка 970x120 для англоязычного сайта избранных бесплатных флэш-игр для всей семьи. Сайт имеет название 36 'n' 6, это значит, 36,6 градусов С, т.е. норма, "лучшие игры для нормальных геймеров". Соотв., на шапке должен быть ...
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Бюджет 5800р на 2 дизайна (только главные), оплата Яндекс Деньги. Сроки очень сжатые. Оплата по факту предоставления макета в jpg любого качества. Это не конкурс! Работаю только с одним кандидатом! Главное это очеь быстрая скорость исполнения
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