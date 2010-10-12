Срочно нужен веб дизайнер

Ищу веб-дизайнера на постоянную сдельную работу по Украине. Дизайнер должен обязательно проживать на территории Украины. От Вас: портфолио работ, Ваши пожелания по сотрудничеству. Не работаю с Веб-студиями, только фрилансеры. Бюджет каждой сделки от 50$ до ...