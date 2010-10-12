Срочно нужен веб дизайнер

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужен Дизайнер с высоким опытом работы и большим красивым портфелем за спиной!

Цель:

Создание собственной дизайнерской студии( До поставленной цели идём до конца!)

Доменное имя уже есть, блог стоит на wordpress, совместное изготовление дизайна, и начало работы.

Склонность студии к интернет магазину "Дизайна" + выполнение дизайна на заказ.

Примеры таких проектов:

http://themeforest.net/

http://www.rockettheme.com

и т.д.

С вас качественные профессиональные работы + фантазия с воображалкой!

Всех кого заинтересовало жду ваших заявок!

13 лет назад
abcpsd
Иван 
88 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ищу веб-дизайнера в Украине на сдельную работу

    $100

    Ищу веб-дизайнера на постоянную сдельную работу по Украине. Дизайнер должен обязательно проживать на территории Украины. От Вас: портфолио работ, Ваши пожелания по сотрудничеству. Не работаю с Веб-студиями, только фрилансеры. Бюджет каждой сделки от 50$ до ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вэб-дизайнер

    Основные задачи: -Разработка дизайна для сайтов -Разработка фирменных стилей html-вёрстка (необязательно) Требования к кандидатам: -Постоянная связь -Жёсткое соблюдение сроков -Наличие портфолио в области вэб-дизайна Условия работы: -Заключение договора -Постоянный поток заказов -Оплата Я.Деньгами или банковским переводом после сдачи дизайна. Готов ответить на Ваши вопросы в аське. Жду ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер на постоянную удалённую работу.

    $1000

    Основная зада рисовать простенькие, но хорошие дизайны сайтов. Так же баннеры и лого. Основные требования: - Ответственность - Постоянная связь - Чёткое выполнение сроков - Креативность Портфолио обязательно! новичков просьба не беспокоить. Если Вы можете гарантировать ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб дизайнер

    Добрый день. Постоянная в Киеве или удаленная работа. Поток работ постоянный, требуется как разработка дизайна сайтов с нуля, так и доработка существующих. Оплата возможна по проектам, но склоняюсь к зп на определенный объем работ\времени. Денис.

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    Здравствуйте. Ищу дизайнера. Желательно с умением сверстать макет в html для совместного создания сайтов на CMS Joomla. От будущего партнера жду креативности в разработки макетов дизайна и желательно умения их сверстать в html-шаблон. Занятость полная. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется талантливый 3D дизайнер

    Наше рекламное агентство планирует внедрить на рынок наружной рекламы своего региона "наружку" выполненную в 3D графике. Так же мы успешно начали орагнизовывать создание интернет-сайтов для наших заказчиков. Мы отличаемся от конкурентов нестандартным подходом к решениям ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер удаленно постоянно

    Для постоянного сотрудничества удаленно: web-дизайнер - опыт от 2 лет наличие портфолио обязательно желателен опыт создания веб-интерфейсов и умение делать макеты в разных стилистиках Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество. Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер

    Ищется веб-дизайнер на удаленную работу. Обязательно портфолио и доступность в icq/skype. Также укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения одного проекта. Оплата по каждому проекту.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Агентство по созданию бизнеса приглашает к сотруд.

    Агентство по созданию бизнеса «Наше Небо Project» приглашает к сотрудничеству профессионалов в следующих отраслях: -Дизайн сайтов -Полиграфический дизайн -Логотипы -Интерьеры -Фирменный стиль -Баннеры -Наружная реклама -Дизайн упаковки -Технический дизайн -Интерфейсы -Промышленный дизайн -Ландшафтный дизайн -Презентации -Дизайн ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад