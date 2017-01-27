Страница подтверждения заказа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок211 просмотров

Привет всем! Необходимо сделать дизайн страницы подтверждения заказа!  ТЗ к проекту прикрепляю

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
8 лет назад
$30
2 дня
Быстро и качественно. Рекомендую данного исполнителя!
Все прошло хорошо. Рекомендую Михаила как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
8 лет назад

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