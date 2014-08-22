Есть готовый интернет-магазин, стоит задача сделать адаптивную верстку под разные размеры устройств. Верстальщик запросил прорисовать все эти варианты. (Три помимо текущего). Есть исходники текущего дизайна. Стоимость и детали можем обсуждать в чате.
Строительный портал
Ищу веб дизайнера, который реализует все желания по изготовлению макета сайта.
Необходимо придумать сам дизайн а также создать верстку.
Дизайн сайта должен быть адаптирован под стандартные мониторы + мобильники и планшеты.
Тематика - строительный портал.
Предлагайте ваши кандидатуры, цены - сроки - портфолио.
Обязательно что бы вы уже сталкивались с порталами и могли предложить хорошие идеи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
ТЗ во вложении. Оставляйте заявки только если уже готовы начать в субботу обед-вечер. От вас скайп+портфолио, цена вопроса 200$ на ВМ или КивиДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Объявляется конкурс на создание концепта портала стильных украшений и аксессуаров, ювелирных трендов и брендов. -1 страница Интернет-магазина ЦЕЛЬ: определить подрядчика для дальнейшей срочной работы над страницами сайта. Требуется ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отредактировать карточку товара "Характеристики" http://bilmarkt.ruДизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн сайта по идее и форме очень близкий к www.neupadesh.ru . Взять его за конкретный образец. По содержанию - так же услуга. Установка бризеров - проветривателей. Только главную страницу, уже есть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен дизайн внутренней страницы сайта - ДверТоргЪ.рф Страница подкатегории. Структура меню будет иное, чем сейчас (по крайней мере на момент написания меню старое). Категория 1. Межкомнатные двери ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищем дизайнера с подобным опытом работа – необходим дизайн уже существующей страницы сайта, адаптированной под мобильные устройства ( это будет отдельный новый домен с коротким url для дальнейшей смс-рассылки и перехода на сайт с мобильных ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать и сверстать дизайн для трех сайтов. Предварительно, выполненных на OpenCart, InstantCMS и Cotonti. Виды сайтов: каталог, гео-портал, фриланс-биржа. Принимаются заявки как на все сайты сразу, так и отдельно на каждый. Подробности обсуждаются с ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен дизайн для интернет-магазина. Есть прототип сайта, поэтому от вас только графика ничего придумывать не надо. К проекту прикреплены все необходимые материалы.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно доработать эскиз главной сайта – подобрать гармоничный рукописный шрифт в основном окне, шрифт заголовка перед слайдером и незначительно доработать дизайн карточек детальное ТЗ отправлю исполнителюДизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад