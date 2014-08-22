Ищу веб дизайнера, который реализует все желания по изготовлению макета сайта.

Необходимо придумать сам дизайн а также создать верстку.

Дизайн сайта должен быть адаптирован под стандартные мониторы + мобильники и планшеты.

Тематика - строительный портал.

Предлагайте ваши кандидатуры, цены - сроки - портфолио.

Обязательно что бы вы уже сталкивались с порталами и могли предложить хорошие идеи.