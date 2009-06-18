Есть jpg картинка, псд повреждено, нужно или отрисовать, или отверстать ее. за верстку 15$ за отрисовку 10$
Структура и дизайн интерфейса сайта
Намечен крупный проект. Для крупного интернет - магазина (порядка 8000 заказов в день) нужно разработать новую, более удобную структуру и дизайн интерфейса. Интересует Большой опыт с КРУПНЫМИ проектами. Более детально с каждым кандидатом или студией. Портфолио обязательно
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