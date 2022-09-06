Створювати унікальні ілюстрації для сайту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки451 просмотр

Привіт! На постійній основі є потреба у крутих ілюстраціях для сайту. Шукаємо відповідального та добросовісного графічного дизайнера з досвідом створення унікальних ілюстрацій з 0.

Щоб визначити чи підходимо ми одне одному просимо вас виконати невеличке тестове завдання (деталі в Телеграмі)

Якщо ти саме той крутий дизайнер надсилай своє портфоліо і кілька слів про себе в Телеграм @natali0_0natali

виконавці з росії та білорусії не цікавлять

Hello! There is a constant need for cool illustrations for the site. We are looking for a responsible and conscientious graphic designer with experience in creating unique illustrations from scratch. To determine whether we are suitable for each other, we ask you to complete a small test task.

If you are that cool designer and want to now the details, send your portfolio and a few words about yourself to Telegram @natali0_0natali

Designers from russia and belarus, please do not disturb

3 года назад
goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Галина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн корпоративного сайта с адаптивом

    $150

    Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся железнодорожными перевозками в Китай. Дизайн должен быть адаптивным и соответствовать предоставленному примеру. Подробности в ТЗ.

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести 14 макетов из psd в фигму

    Требуется перевод 14 макетов из PSD в Figma. Допускаются небольшие ошибки. Работа должна быть выполнена к концу дня. Важно обеспечить качество и соответствие оригинальному дизайну.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб дизайнер для лендинга

    Требуется веб-дизайнер для разработки 5 лендинг пейджей. Необходимы уникальные и привлекательные дизайны для представления продуктов или услуг. Ожидается профессиональный подход и креативные решения.

    Дизайн сайтов96 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь дорисовать макет в фигме(все основные страницы есть)

    Необходимо помочь в дорисовке макета сайта в Figma. Все основные страницы уже готовы. Ожидается проработка дополнительных элементов и деталей дизайна. Задача требует внимательности и понимания принципов веб-дизайна.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Разработать современный дизайн сайта в стиле криптовалют. Задача включает создание интерфейса с функциями авторизации, регистрации, кабинета пользователя и контактной формы с попапом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Потрібно змінити дизайн сайта і зробити його толковим

    Необхідно змінити дизайн сайту www.timeforrescue.com.ua, зробивши його більш зручним та привабливим. Замовник цікавиться зразком дизайну інтернет-магазину одягу, а також приблизною вартістю та термінами виконання роботи.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для сайта

    Требуется разработать проект макета для сайта в Figma. Заказчик предоставляет видение по блокам, уникальность дизайна не обязательна. Ожидается качественная сборка элементов в соответствии с предоставленным видением.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать дизайн для лендинга рекрутинговой компании

    Необходимо разработать дизайн для лендинга рекрутинговой компании. Ожидается создание эстетически привлекательного и функционального интерфейса, учитывающего специфику рекрутинга. Подробности обсуждены лично.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет по постройке хамамов

    Необходимо обновить интерфейс и внешний вид сайта на платформе Tilda, посвященного строительству саун, бань и бассейнов. Имеется шаблон, который требует доработки. Ожидается грамотный подход к дизайну и улучшению пользовательского опыта.

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать простенький лендинг - скупка техники apple

    $135

    Требуется разработка простого одностраничного сайта для скупки техники Apple. Основное внимание уделить удобству и простоте дизайна. Ожидается создание привлекательного интерфейса, который будет легко воспринимаем пользователями.

    Дизайн сайтов92 заявки
    Закрыт
    3 года назад