Привіт! На постійній основі є потреба у крутих ілюстраціях для сайту. Шукаємо відповідального та добросовісного графічного дизайнера з досвідом створення унікальних ілюстрацій з 0.

Щоб визначити чи підходимо ми одне одному просимо вас виконати невеличке тестове завдання (деталі в Телеграмі)

Якщо ти саме той крутий дизайнер надсилай своє портфоліо і кілька слів про себе в Телеграм @natali0_0natali

виконавці з росії та білорусії не цікавлять

