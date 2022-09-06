Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся железнодорожными перевозками в Китай. Дизайн должен быть адаптивным и соответствовать предоставленному примеру. Подробности в ТЗ.
Створювати унікальні ілюстрації для сайту
Привіт! На постійній основі є потреба у крутих ілюстраціях для сайту. Шукаємо відповідального та добросовісного графічного дизайнера з досвідом створення унікальних ілюстрацій з 0.
Щоб визначити чи підходимо ми одне одному просимо вас виконати невеличке тестове завдання (деталі в Телеграмі)
Якщо ти саме той крутий дизайнер надсилай своє портфоліо і кілька слів про себе в Телеграм @natali0_0natali
виконавці з росії та білорусії не цікавлять
Hello! There is a constant need for cool illustrations for the site. We are looking for a responsible and conscientious graphic designer with experience in creating unique illustrations from scratch. To determine whether we are suitable for each other, we ask you to complete a small test task.
If you are that cool designer and want to now the details, send your portfolio and a few words about yourself to Telegram @natali0_0natali
Designers from russia and belarus, please do not disturb
Заявки фрилансеров
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