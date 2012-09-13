Свадебный дизайн + возможная интеграция в WP

Этот исполнитель - это нечто... Первый макет должен был быть на след. день, ничего не было и потом началось... 1) инет отрубили во всем доме, ну вообще никак ничего нельзя прислать - неск дней 2) ребенок ноут уронил, конец жесткому диску - неск дней, пропал, ответил только когда написал ему 3) потом якобы уехал, пишет с компа хрен знает кого и наконец вместо правок по первому дизайну присылает другой, вероятно откуда просто слямзил, когда попросил исходник, могу выслать любому - там было наверное слоев 10 (при том, что самые простые дизайны ранее мне присылали слоев 20-30) и цельная шапка, на запрос выделить там слои - сделал это грубым способом вручную вырезав нужный элемент, в общем это надо видеть... предоплату взял сразу, остаток тоже перевел, обещал все исправить и прислать в пятницу, сегодня понедельник, ноль ответа к сожалению купился на отзывы, будет уроком добавили сегодня себе в инф-ю " Временно на аккаунте никто не работает! Если будут писать от нашего имени - это мошенники. Когда работа будет восстановлена данное сообщение будет удалено. " непонятная фраза в свете того, что они сами недалеко ушли