Свадебный дизайн + возможная интеграция в WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок278 просмотров

Нужен уникальный и не шаблонный дизайн для свадебного сайта (свадебные платья) для Wordpress,

(исполнитель так же сам может интегрировать его в WP)

цену и сроки указывайте с пометкой - дизайн или дизайн с интеграцией в WP

WordPress
13 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$55
2 дня
Этот исполнитель - это нечто... Первый макет должен был быть на след. день, ничего не было и потом началось... 1) инет отрубили во всем доме, ну вообще никак ничего нельзя прислать - неск дней 2) ребенок ноут уронил, конец жесткому диску - неск дней, пропал, ответил только когда написал ему 3) потом якобы уехал, пишет с компа хрен знает кого и наконец вместо правок по первому дизайну присылает другой, вероятно откуда просто слямзил, когда попросил исходник, могу выслать любому - там было наверное слоев 10 (при том, что самые простые дизайны ранее мне присылали слоев 20-30) и цельная шапка, на запрос выделить там слои - сделал это грубым способом вручную вырезав нужный элемент, в общем это надо видеть... предоплату взял сразу, остаток тоже перевел, обещал все исправить и прислать в пятницу, сегодня понедельник, ноль ответа к сожалению купился на отзывы, будет уроком добавили сегодня себе в инф-ю " Временно на аккаунте никто не работает! Если будут писать от нашего имени - это мошенники. Когда работа будет восстановлена данное сообщение будет удалено. " непонятная фраза в свете того, что они сами недалеко ушли

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта-визитки, "призывник"

    $120

    Требуется создать дизайн сайта "Военный билет". На сайте будет информация: -Получение военного билета, помощь призывникам, ответы на вопросы.... и т.д. -Меню сайта: Главная, Услуги, FAQ, Полезно знать, Контакты ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн-иллюстрация входной страницы

    Требуется разработать красивую иллюстрированную подложку под форму авторизации сайта. Картинка должна быть отрисованной (не фото, не коллаж) в векторном редакторе, достаточной яркой, детализированной. Будет заказ на две такие картинки.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен редизайн шапки автомобильного сайта

    Приветствую всех! Нужен редизайн "шапки" автомобильного сайта http://autotuni.ru Разработка нового логотипа, мини-логотипа (200x200), аватарки для Vkontakte (200x600) Шапка сайта должна включать в себя меню, форму для поиска по ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта электронных валют

    $150

    Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют. Дизайн требуется стандартный в три колонки. На сайте будет нетривиальная таблица тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей) - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для магазина по продаже автозапчастей

    $650

    Здравствуйте, фрилансеры! Сейчас в разработке очень перспективный проект. Программист найден. Необходим дизайнер. Работа должна быть качественно выполнена. Краткое описание дизайна: 1. Дизайн для сайта визитки 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходимо сделать дизайн сайта, отрисовать несколько страниц (1я, типовая) и элементов (авторизация, регистрация и т.д.). Пример того, что надо сделать в прикрепленных файлах. Подробности в скайпе. Оплата: 30% по утверждению макета, остаток ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна 1 страница

    $5

    мамасик.рф/list-cats/, левое меню, размешение категорий на странице, путь где находишся, категории по 3 или 5 по горизантале, картинка и название категории. И вариант страницы с белым фоном.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайн

    Постоянно есть потребность в дизайнах для разных сайтов. Ищется человек, а может даже несколько людей которые готовы рисовать симпатичный дизайны. Оплата в среднем от 35 — 60$ за один дизайн. Работы примерно ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад