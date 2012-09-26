Талантливый дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок231 просмотр

Нужен талантливый дизайнер сайтов, рисующий в своем стиле.

Тема сайта - бизнес, стартапы.

Зарплата с каждым кандидатом обсуждается индивидуально.

13 лет назад
lyubsy
Любовь 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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