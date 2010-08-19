Технический дизайнер

Требуется дизайнер-верстальщик. Работа удаленная (из дома, с работы - как удобно). График свободный, иногда бывают срочные проекты. Испытательный срок - 1 месяц. Зарплата на испытательный срок 25% от суммы проекта. Если по окончанию месяца вижу что человек ...
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