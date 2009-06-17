Требуется дизайн и верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок389 просмотров

Добрый день! Необходим дизайн + верстка сайта (3-4 экранов) в стиле http://illustrators.ru.

Т.е. само расположение элементов на странице уже готово как схема, нужен дизайн в стиле как сайт http://illustrators.ru и верстка. По предоплате не работаю, предпочитаю давать со своей стороны четкое, и подробное задание (при переписке), и оплачиваю работу по ее выполнению (см. рекомендации). Спасибо!

16 лет назад
rondob
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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