Требуется дизайн и верстка сайта

Добрый день! Необходим дизайн + верстка сайта (3-4 экранов) в стиле http://illustrators.ru.

Т.е. само расположение элементов на странице уже готово как схема, нужен дизайн в стиле как сайт http://illustrators.ru и верстка. По предоплате не работаю, предпочитаю давать со своей стороны четкое, и подробное задание (при переписке), и оплачиваю работу по ее выполнению (см. рекомендации). Спасибо!