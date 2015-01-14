Требуется дизайн и верстка женского сайта

Необходимо сделать одностраничный сайт на wordpress по примеру: http://www.bizkons.com.ua/mk/ С возможностью редактирования текста в шаблоне. Все должно быть просто и лаконично. Более подробное ТЗ в личной переписке. Добавляйте заявки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требует дизайн всех страниц женского сайта (в ретро стиле) + вёрстка в css файлах.
Исполнитель будет выбран по итогам выполнения небольшого тестового задания - необходимо нарисовать шапку сайта (или любой другой элемент), используя имеющийся логотип и цвета сайта (#8c0d0b, #272122, #ffffff, #cce5e9).
Вот сайты, оформление которых можно взять для примера
http://themes.opendept.net/retro-portfolio-4/
http://olegnax.com/product/retro-premium-vintage-wordpress-theme/livepreview/
http://themeforest.net/item/reborn-retro-one-page/full_screen_preview/5661680
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать дизайн для мониторинга обменных пунктов, в дизайн сайта включена разработка логотипа. Так же требуется разработка 1 анимированного баннера. При разработке дизайна нужно будет учитывать то, что данный стиль дизайна будет использоваться на всех сервисах ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать сайт в плане дизайна по спорт.тематике. Необходим серьезный,профессиональный дизайнер.С умением видеть суть вещей.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ребята, предложение очень интересное и многообещающее, пожалуйста, прочитайте то, что во вложении. Не шутка, не розыгрышь. Всё серьёзно.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн сайта (*.psd) требуется профессиональная верстка 4-х страниц (предоплата только пользователям зарегистрированным не менее 6 мес.) подробности при личной перепискеДизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $85
Нужно отрисовать дизайн для сайта по тематике продажа теплиц и навесов из поликарбоната. В голове есть примерная структура сайта которую на примере других сайтов могу объяснить что хочу видеть. Абсолютно не лишнее знание вопросов юзабилити. Жду предложение по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Ищу дизайнера с опытом лендингов с высокой конверсией. Нужна конверсия минимум 5% с целевого трафика. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, например "Туры в Египет" 2. Для продажи тематических туров по направлению, например "Горнолыжные туры", "Свадебные туры" Исполнителей ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с лендингов будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1. Для продажи туров в страны, Вьетнам 2. Для продажи туров ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад