Требуется дизайн и верстка женского сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок461 просмотр
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Требует дизайн всех страниц женского сайта (в ретро стиле) + вёрстка в css файлах.

Исполнитель будет выбран по итогам выполнения небольшого тестового задания - необходимо нарисовать шапку сайта (или любой другой элемент), используя имеющийся логотип и цвета сайта (#8c0d0b, #272122, #ffffff, #cce5e9).

Вот сайты, оформление которых можно взять для примера

http://themes.opendept.net/retro-portfolio-4/

http://olegnax.com/product/retro-premium-vintage-wordpress-theme/livepreview/

http://themeforest.net/item/reborn-retro-one-page/full_screen_preview/5661680

9 лет назад
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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