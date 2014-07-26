Требуется дизайн продающего лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок195 просмотров

По предоставленному проекту необходимо сделать дизайн продающего лендинга, не требуется эксклюзивного дизайна, требуется аккуратный и отвечающий современным тенденциям дизайн. Каждая страница должна помещаться на экран обычного ноутбука/планшета и нормально отображаться в разных браузерах. Краткая структура сайта: инфа по организации, счетчик, форма для заполнения, портфолио, отзывы, гарантии, сертификаты и пр. индивидуально. Сайты-одностраничники будут создаваться на регулярной основе, поэтому заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Работа только по безопасной сделке.

11 лет назад
Leadmanager36
Светлана 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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