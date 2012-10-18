Требуется дизайн с вёрсткой!

проект обменник валют

надо чтото нормальное чтоб и не нагружала но и привлекало

и так от Вас пример работ,цена и сроки. ну и идею в кратце

заявки скрыты так что пишите реальные цены и сроки.

без цен и сроков не рассматриваю предложения!