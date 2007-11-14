Требуется дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок285 просмотров
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Тема сайта, строительно отделочная тематика.

Нужно сделать так что бы дизайн был красивым и привлекал посететиля

жду от вас цены, сроки и обязательно потрфолио

Дизайн сайта
16 лет назад
voiteh
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$250
3 дня
хорошо справился с поставленной задачей. Дизайн понравился. Буду и в будущем сотрудничаться с ним
Великолепный заказчик. Знает чего хочет. Денежные вопросы решает сразу же. Рекомендую всем.
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