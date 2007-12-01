Требуется дизайн сайта под партнерку Playfon

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок193 просмотра
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Требуется сделать шаблон сайта под партнерскую программу Playfon и интегрировать его со скриптом парсера xml от Playfon

Дизайн сайта
16 лет назад
Kupalnitsa
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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