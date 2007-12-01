Требуется дизайн сайта под партнерку Playfon

Необходимо разработать дизайн первой страницы будущего (нового) сайта. По структуре и наполнению это будет точная копия - http://www.meblydesign.com.ua/index_OK.htm Флэш вставка будет в том же месте (таже), "вилка" на основные три раздела тоже такая же как в примере... Короче ...
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Требуется сделать шаблон сайта под партнерскую программу Playfon и интегрировать его со скриптом парсера xml от Playfon
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