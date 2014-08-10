Требуется интерфейс модуля "Карта России" для сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки131 просмотр

Есть сайт торговой компании.

Есть список региональных дилеров

Нужно разработать интерфейс для модуля "Карта России". Разработать в текущем дизайне сайта.

11 лет назад
mkm2
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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