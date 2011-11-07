Нужно создать дизайн сайта Он-лайн игры (только главная страница). Выбранному исполнителю будет предоставлен эскиз, на котором будет обозначено расположение основных элементов дизайна и их расположение. Оплата через webmoney
Требуется изготовление дизайна для сайта
Требуется изготовления дизайна для инвестиционного проекта.Ищем человека знающего свое дело со стажем работы умееющим работать с флешем имеющий не один десяток работ. Желательно серьезный профи. Ваши контакты оставляйте мне в ПМ или пишите в ICQ: 598321247
Выбранный исполнитель
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