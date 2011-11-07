Требуется изготовление дизайна для сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок344 просмотра

Требуется изготовления дизайна для инвестиционного проекта.Ищем человека знающего свое дело со стажем работы умееющим работать с флешем имеющий не один десяток работ. Желательно серьезный профи. Ваши контакты оставляйте мне в ПМ или пишите в ICQ: 598321247

14 лет назад
vadzim1979
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Snegopad
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$700
14 дней
Человек работу выполнил быстро, качественно, и своевременно, работай я остался очень доволен и в дальнейшем хочу продолжить работу с этим человеком.
Очень положительный человек и отличный заказчик. Оплата вовремя без каких-либо задержек.

Заявки фрилансеров

Snegopad
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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