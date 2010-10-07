Требуется оформить группу вконтакте

Добрый день. Требуется сделать красивый дизайн ГЛАВНОЙ страницы за сегодня. Тема дизайна: праздники. Кто свободен, имеет красивое портфолио и готов работать - оставляйте цену и контакты. Можно сделать за сегодня не весь дизайн, а макет, но чтобы была понятна ...