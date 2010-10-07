Требуется оформить группу вконтакте

Нужно создать что-то на подобие superjob.ru. Все подробности обговариваются лично через звонок по скайпу administrator_od . Приоритеты ставятся тем кто уже делал такие проекты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется красиво оформить группу Вконтакте (аватарка, меню, добавить новостей, опросов). Тема - фентези.
Писать только в проект. Желательно с примерами.
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