Требуется переработать сайт на движке Joombla

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок220 просмотров
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А именно изменить цветовую гамму сайта, сменить картинку в шапке, добавить пунктов в меню и т.д. Присылайте ваши поиртфолио и ориентировочные цены.

13 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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