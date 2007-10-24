Требуется разработать дизайн сайта для сонника

Необходимо разработать дизайн интернет-магазина. Порядка 10-20 страниц (шапка и подвал один, некоторые элементы формы на дополнительных страницах проработать) + Верстка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать уникальный дизайн для сонника. Дизайн должен быть тематическим, т.е. сразу должно быть видно, что это сонник (используйте соответствующие картинки и цветовую гамму). Картинки желательно либо делать самим, либо использовать бесплатные, т.е. на которые нет авторских прав.
Всего должно быть 3 страницы:
1. главная: на ней будет вводный текст
2. список: здесь будет список названий для снов (название сна - это, например, "Автомобиль", "Гора" и пр.)
3. описание: здесь будет описание толкования для сна, т.е. название сна и его интерпретация
Для дизайна также нужна верстка. DIV'ы или таблицы - это не важно. В верстке для заголовка должен применяться тег H1,H2,H3. Все стили - в отдельном css-файле.
Ваши портфолио и предложения пишите в личку (приватные сообщения).
После выбора исполнителя я могу более подробно рассказать о проекте.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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