Требуется разработать дизайн сайта каталога.

Здравствуйте, уважаемые веб-дизайнеры. Нужно сделать дизайн сайта на тематику "Служба такси в Москве" - компания будет работать исключительно только с автомобилями марки "MINI". То есть необходимо сделать примерно такой же диз. как на сайте http://taxiescort.ru/ ...