Требуется разработать дизайн сайта каталога.

$250
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка272 просмотра
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Требуется разработать дизайн сайта каталога.

Требуются слушающие страницы:

— Главная

— Каталог продукции

— Карточка товара

— Общая статическая страница с текстом.

Требуется качественный информационный дизайн, оживленный промо-баннерами продукции на главной странице.

Дизайн под фиксированную ширину, 1000 пикс.

Срок предоставления главной: 20.06.2011.

Бюджет: 7 000 руб.

Предоплата 30-40%.

Дизайн сайта
13 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад