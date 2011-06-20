Требуется создать группу в контакте с последующим продвижением по региону - Черкассы (Украина). Что по чем?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта каталога.
Требуются слушающие страницы:
— Главная
— Каталог продукции
— Карточка товара
— Общая статическая страница с текстом.
Требуется качественный информационный дизайн, оживленный промо-баннерами продукции на главной странице.
Дизайн под фиксированную ширину, 1000 пикс.
Срок предоставления главной: 20.06.2011.
Бюджет: 7 000 руб.
Предоплата 30-40%.
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