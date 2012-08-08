Требуется разработка дизайна для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок308 просмотров

Требуется создание дизайна для ГК Мольнар

сайт – molnar.by

Предварительно ТЗ по разработке в прикреплённом файле!

Просьба прочитать полностью, от этого зависит успешность нашего сотрудничества.

От вас ждём расценки за работу и контакты.

13 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Oraculum
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$600
17 дней
Дизайнер от бога ) Была проделана отличная работа по разработке полной концепции дизайна для компании. Рекомендуем!
Сложилось приятное впечатление от сотрудничества. Предоставлено детальное ТЗ. Разъяснялись в случае необходимости все нюансы, вёлся конструктивный диалог. Понимающий и идущий на контакт заказчик и вообще приятный человек. Мои рекоммендации и 10 баллов.

Заявки фрилансеров

Oraculum
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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