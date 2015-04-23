Требуется разработка дизайна лэндинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок219 просмотров

Требуется разработать дизайн лэндинга по продаже кухонь. Предпочтение для разработчиков дизайн-проектов лэндингов схожей тематики. Кандидату предоставляется прототип сайта и ТЗ.

10 лет назад
samsonstas
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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