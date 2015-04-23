Необходимо создание дизайна продающего сайта (одностраничник на 3-4 экрана, услуги рекламного агенства, ЦА b2b, качественная графика слайдера, приемущественно в светлых тонах, контрастные большие кнопки форм захвата) Выбанному кандидату будет отправлен мокап сайта
Требуется разработка дизайна лэндинга
Требуется разработать дизайн лэндинга по продаже кухонь. Предпочтение для разработчиков дизайн-проектов лэндингов схожей тематики. Кандидату предоставляется прототип сайта и ТЗ.
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