Требуется сделать редизайн для сайта meditouch.co.il Фирма не довольна настоящим дизайном. Ссылки: http://meditouch.co.il/ и http://handtutor.com/ Все вопросы через ЛУ на сайте. В заявке пишите цену, сроки, что можете предложить, портфолио. ...
Требуется сделать 3 слайд-картинки и фон сайта
Есть сайт, дизайн которого аналогичен этому шаблону
http://www.templatemonster.com/demo/33640.html
Требуется разработать для сайта 3 слайд-картики и новый фон (бэграунд).
Размеры слайдов аналогичны, как в шаблоне.
Тематика слайдов и фона - проростки пшеницы, сок из проростков, здоровье и красота
Чуть подробнее о представлении каждого слайда расскажу в переписке, или составлю что-то вроде ТЗ по дизайну.
Также передам фото и др. исходники..на основе которых надо делать слайды.
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