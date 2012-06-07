Требуется сделать 3 слайд-картинки и фон сайта

Есть сайт, дизайн которого аналогичен этому шаблону

http://www.templatemonster.com/demo/33640.html

Требуется разработать для сайта 3 слайд-картики и новый фон (бэграунд).

Размеры слайдов аналогичны, как в шаблоне.

Тематика слайдов и фона - проростки пшеницы, сок из проростков, здоровье и красота

Чуть подробнее о представлении каждого слайда расскажу в переписке, или составлю что-то вроде ТЗ по дизайну.

Также передам фото и др. исходники..на основе которых надо делать слайды.