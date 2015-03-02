Требуется сделать дизайн главной страницы

$100
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок351 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать дизайн главной страницы для сайта www.styletime.ru т.з скину и подробно опишу как должно все выглядеть.

9 лет назад
nivieli
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
PixelMaks
Максим 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
36 отзывов(-4)
9 лет назад
$100
3 дня
норм.
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.