Требуется смена дизайна, кинотематика

Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть. Дизайн должен быть строго резиновым. Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru Хотелось бы что-то в таком же духе. Есть четкая схема дизайна. Количество почти ...
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Требуется сменить дизайн на сайте сериалов.
Указывайте :
-Примеры работ
-Примерную цену.
p.s. Движок самописный.
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